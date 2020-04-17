- Перчатки и маски — эффективный метод защиты? Реально эффективный метод. Но до аптек эти товары не всегда доходят, начинают продавать с рук.
Я считаю, что на этом делать деньги грешно и наказуемо. Как говорят: "Кому война, а кому мать родна". Кто-то делает на этом очень большие деньги, - приводит слова Орджоникидзе Sport24.
Напомним, что в России около 30 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В мире - более двух миллионов.
Бывший врач сборной России: перчатки и маски — эффективный метод защиты, но до аптек эти товары не всегда доходят
Бывший врач сборной России по футболу Зураб Орджоникидзе прокомментировал ситуацию, при которой средства личной защиты в условиях пандемии коронавируса не доходят до населения.
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