Напомним, что белорусский футбол остается единственным в Европе чемпионатом, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.
- Никогда не думал, что буду смотреть белорусский футбол с таким наслаждением. Когда идут матчи — просто сидишь и наслаждаешься. Весь день на ура проходит.
У меня всегда любимой белорусской командой был БАТЭ. Когда с "Псковом" ездили в Белоруссию, постоянно играли с БАТЭ. С тех пор за них болею. Этот чемпионат они не очень удачно начали. Но думаю, еще наберут свое, - цитирует Цветкова Sport24.
Цветков играл за "Зенит" с 2000 года по 2005-й.
Экс-защитник "Зенита": никогда не думал, что буду смотреть белорусский футбол с таким наслаждением
Бывший игрок "Зенита" Валерий Цветков признался, что наслаждается чемпионатом Белоруссии.
Фото: Ландскрона
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