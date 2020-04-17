"Зашлифовал вечерок приятной тренировкой. Такое ощущение, когда всё время дома - успеваешь всё", — написал Глушаков.
Видеоролик можно посмотреть в Stories инстаграм-аккаунта полузащитника "Ахмата".
Летом прошлого года Глушаков покинул московский "Спартак" и присоединился на правах свободного агента к грозненскому "Ахмату", подписав контракт на один сезон.
В РПЛ 2019/2020 на счету Глушаков 2 гола в 17-ти матчах за "Ахмат".
Грозненцы под руководством Игоря Шалимова после 22-х туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата, который на данный момент приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Глушаков: зашлифовал вечерок приятной тренировкой (фото)
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков показал, как поддерживает физическую форму во время перерыва в РПЛ из-за пандемии коронавируса.
Фото: Instagram Дениса Глушакова
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