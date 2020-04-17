Глушаков: зашлифовал вечерок приятной тренировкой (фото)

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков показал, как поддерживает физическую форму во время перерыва в РПЛ из-за пандемии коронавируса.

Фото: Instagram Дениса Глушакова