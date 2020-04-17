"Я думаю, путь Уткина комментатора и футбольного обозревателя в блогера – это деградация. Он не политик и не борец за правду. Да и его средства достижения целей не всегда оправданы. Когда переходят на человеческие ценности таким языком, то мне кажется это даже унижает. И Уткина, и Соловьева. Я к Володе очень хорошо относился, да и с Уткиным были нормальные отношения. Ну и конечно среда..." — цитирует Бышовца "Новый век".
Напомним, что несколько дней назад у Василия Уткина произошёл открытый конфликт с Владимиром Соловьёвым. Уткин вызвал Соловьёва на словесный баттл, но тот не принял его вызов.
Уткин хотел унизить Соловьёва в словесном баттле, но тот отказался "дискутировать с больным"
Соловьев - Уткину: трогать тебя нельзя, а то сдохнешь
"Не смей, мр**ь, говорить о чести. Ты продажная дешевка". Соловьев ответил Василию Уткину
Бышовец: путь Уткина комментатора в блогера – это деградация
Экс-тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец высказался о футбольном блогере Василии Уткине.
Фото: ФК "Локомотив"
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