"Этот поступок Федуна можно оценить только со знаком плюс. Такие пожертвования должна делать большая часть богатых людей нашей страны. Может это даже превратится в модный челлендж. Федун мог бы сейчас запустить его среди высших эшелонов общества, было бы неплохо.
Не хотелось бы переходить на фамилии, но я думаю, что после этого его должны поддержать и другие богатые люди. Во всех странах Европы и мира это считается нормальным. Не назвал бы его первопроходцем, может, другие просто не афишируют такие поступки", — цитирует Мостового "Чемпионат".
Сегодня стало известно, что владелец "Спартака" Леонид Федун пожертвовал 10 миллионов рублей на борьбу с пандемией коронавируса.
Федун пожертвовал 10 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом
Российская Премьер-лига в настоящий момент приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
По актуальным данным в России общее число зараженных коронавирусом превысило отметку в 32 000 человек. 273 человека погибло.
Всего в мире вирусом COVID-19 заразилось более 2 180 000 человек. 147 337 человек скончалось.
Мостовой: поступок Федуна можно оценить только со знаком плюс. Надеюсь, он запустит такой модный челлендж
Экс-игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал пожертвование Леонида Федуна на борьбу с коронавирусом.
Фото: Р-Спорт
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