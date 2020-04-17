Уткин: у Сёмина устаревшая методика. Мне не нравится, что люди относятся к нему как к легенде

Блогер Василий Уткин объяснил своё сложное отношение к главному тренеру "Локомотива" Юрию Сёмину.
Фото: youtube-канал Василия Уткина
Ранее Уткин неоднократно критически отзывался в адрес Юрия Семина.

- У Сёмина устаревшая тренерская методика. Последние лет семь-восемь всё очень быстро меняется. Мне не нравится, что люди относятся к нему, как к легенде, игнорируя тот факт, что Сёмин — живой человек.

Делая так, эти люди теряют представление о том, чем сегодня живёт футбол, - сказал Уткин в своем блоге.

"Локомотив" после 22-х туров идет на второй строчке. В позапрошлом сезоне команда под руководством Семина выиграла чемпионат России.

Контракт специалист с "Локо" рассчитан до конца сезона.


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Теги: Семин Уткин Локомотив
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