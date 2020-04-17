Аршавин пошутил над Погребняком: он максимум раз пять согнулся за 45 секунд

? Павел Погребняк сделал 143 (!) повторения в челендже от @Cristiano ?? pic.twitter.com/AF1KR2yTWP— ФК Урал (@FCURAL) April 16, 2020
- Мне кажется, он видео ускорил. Там Маша, его супруга, ему всё смонтировала. Читер он. Паша не такой быстрый. Он максимум раз пять согнулся за 45 секунд, тем более у него спина больная. Он же потом не разогнулся, наверное. Надо было это показывать, — сказал Аршавин в эфире Матч ТВ.
На видео Павел Погребняк сделал на одно повторение больше, чем сам Роналду. Челлендж заключается в том, чтобы за 45 секунд сделать упражнение на пресс с поднятыми ногами максимальное количество раз.
Нападающий выступает за "Урал" с лета 2018-го года присоединившись к екатеринбургскому клубу на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне на счету Погребняка 4 гола в 14-ти матчах за "Урал" в РПЛ и Кубке России.
"Урал" после 22-х туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Дмитрия Парфенова набрали 25 очков.