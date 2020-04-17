Ахметов запустил челлендж с финтом "вертушка". В призах - футболка сборной

Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов в своем Instagram выложил видео, в котором призвал подписчиков участвовать в его новом конкурсе.
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Уверен, что карантин и домашняя изоляция - не время сидеть сложа руки и ноги. Поэтому пользуясь тем, что времени на спорт в четырёх стенах сейчас достаточно, хочу подарить призы самым техничным и креативным?? Итак, вот несколько правил: - попробуй повторить тот элемент, который я показываю на видео - сделай это максимальное количество раз. Оригинальный жанр исполнения приветствуется - выкладывай это видео у себя и отмечай меня, чтобы я ничего не пропустил - итоги конкурса подведу 26 апреля, поэтому твой вариант исполнения «вертушки» буду ждать до 24 апреля включительно - трём авторам видео, которые меня удивят больше всего, отправлю клубную футболку моей команды ??, футболку сборной России и мяч с автографами игроков ЦСКА P.S. А сколько выдержит твой вестибулярный аппарат? ? Мой 24??

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Полузащитник предлагает сделать финт с мячом, который он демонстрирует на видео большее количество раз. Трем лучшим Ахметов подарит клубную футболку ЦСКА, футболку сборной России и мяч с автографами игроков армейского клуба.

- Уверен, что карантин и домашняя изоляция — не время сидеть сложа руки и ноги. Поэтому, пользуясь тем, что времени на спорт в четырёх стенах сейчас достаточно, хочу подарить призы самым техничным и креативным. P. S. А сколько выдержит твой вестибулярный аппарат? Мой — 24, — написал футболист в своем Instagram.

В нынешнем сезоне 22-летний Ахметов провел 21 матч, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса как минимум до 31 мая.


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Теги: Ахметов ЦСКА
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