Ахметов запустил челлендж с финтом "вертушка". В призах - футболка сборной

View this post on Instagram

Уверен, что карантин и домашняя изоляция - не время сидеть сложа руки и ноги. Поэтому пользуясь тем, что времени на спорт в четырёх стенах сейчас достаточно, хочу подарить призы самым техничным и креативным?? Итак, вот несколько правил: - попробуй повторить тот элемент, который я показываю на видео - сделай это максимальное количество раз. Оригинальный жанр исполнения приветствуется - выкладывай это видео у себя и отмечай меня, чтобы я ничего не пропустил - итоги конкурса подведу 26 апреля, поэтому твой вариант исполнения «вертушки» буду ждать до 24 апреля включительно - трём авторам видео, которые меня удивят больше всего, отправлю клубную футболку моей команды ??, футболку сборной России и мяч с автографами игроков ЦСКА P.S. А сколько выдержит твой вестибулярный аппарат? ? Мой 24??