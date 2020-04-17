По информации турецкого издания Fotomac, голкипер из Албании имеет на руках предложения от итальянской "Болоньи", греческого "Олимпиакоса", украинской "Зари", московского "Спартака" и "Краснодара".
В текущем сезоне Сельмани вышел на поле 28 раз и пропустил 38 мячей. Команда "Менеменспор" играет во втором турецком дивизионе. До этого вратарь 4 года выступал за "Лячи" из албанской Высшей лиги.
Источник: "Спартак" и "Краснодар" интересуются игроком турецкого клуба
22-летним вратарем турецкого "Менеменспора" Гентианом Сельмани интересуется ряд клубов Европы, в том числе из России.
Фото: LiveJournal
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