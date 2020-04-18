Рами и сотрудники "Сочи" приняли участие в волонтерской акции помощи инвалидам-колясочникам

Защитник "Сочи" Адиль Рами помог доставить продукты инвалидам-колясочникам.

Фото: Rusfootball.info

Об сообщается на официальном сайте города Сочи.



Продуктовые наборы были доставлены 20 горожанам. Отмечается, что волонтеры соблюдали все меры предосторожности.



Отметим, что Рами не провел ни одного матча с того момента, как защитник присоединился к российской команде.



"Сочи" после 22-х туров занимает 12-е место, сезон приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.



В России на данный момент подтверждено почти 37 тысяч заболеваний коронавирусом.