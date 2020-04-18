Агент вратаря, которым интересуются "Спартак" и "Краснодар", прокомментировал возможность перехода

Агент голкипера "Менеменспора" Гентиана Сельмани заявил, что игрок открыт предложениям из России.
Ранее турецкий СМИ сообщали, что голкипер из Албании имеет на руках предложения от итальянской "Болоньи", греческого "Олимпиакоса", украинской "Зари", московского "Спартака" и "Краснодара".

- У Сельмани еще год контракта с "Менеменспором". Некоторые клубы действительно проявляют к нему интерес, в том числе клубы из России, первой турецкой лиги и из Серии А. Но из-за пандемии коронавируса, мы не может сказать ничего конкретного. Разговор о трансферах начнется тогда, когда лиги снова будут активны.

Мы примем во внимание все предложения, которые последуют, и будем вместе решать с Сельмани, где продолжать карьеру. Мы хотим принять лучшее решение, так как он является футболистом молодежной сборной. Мы открыты к предложениям из России, потому что знаем, что РПЛ — сильный чемпионат, - приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне Сельмани вышел на поле 28 раз и пропустил 38 мячей. Команда "Менеменспор" играет во втором турецком дивизионе.


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Теги: Российские трансферы Спартак Краснодар
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