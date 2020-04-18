Ранее турецкий СМИ сообщали, что голкипер из Албании имеет на руках предложения от итальянской "Болоньи", греческого "Олимпиакоса", украинской "Зари", московского "Спартака" и "Краснодара".
- У Сельмани еще год контракта с "Менеменспором". Некоторые клубы действительно проявляют к нему интерес, в том числе клубы из России, первой турецкой лиги и из Серии А. Но из-за пандемии коронавируса, мы не может сказать ничего конкретного. Разговор о трансферах начнется тогда, когда лиги снова будут активны.
Мы примем во внимание все предложения, которые последуют, и будем вместе решать с Сельмани, где продолжать карьеру. Мы хотим принять лучшее решение, так как он является футболистом молодежной сборной. Мы открыты к предложениям из России, потому что знаем, что РПЛ — сильный чемпионат, - приводит слова агента Sport24.
В текущем сезоне Сельмани вышел на поле 28 раз и пропустил 38 мячей. Команда "Менеменспор" играет во втором турецком дивизионе.
Агент вратаря, которым интересуются "Спартак" и "Краснодар", прокомментировал возможность перехода
Агент голкипера "Менеменспора" Гентиана Сельмани заявил, что игрок открыт предложениям из России.
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