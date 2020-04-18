Экс-футболист Гладилин: в СССР 50% страны болело за "Спартак", а остальные 50% - за оставшиеся клубы

Бывший игрок красно-белых Валерий Гладилин заявил, что отметит день рождения своего прежнего клуба.

Фото: Фратрия