Напомним, сегодня "Спартаку" исполнилось 98 лет.
- Обязательно сегодня выпью бокал пива в честь 98-летия "Спартака". Это большое событие, ведь "Спартак" — народная команда. Хочется вспомнить братьев Старостиных, они придумали название. В этот день надо вспомнить всех выдающихся футболистов, деятелей спорта.
Всех поздравляю с этим праздником, живым — счастья и здоровья. Тем, кого, к сожалению, с нами уже нет — земля пухом. Это самый популярный и народный клуб. В СССР вообще 50% страны болело за "Спартак", а остальные 50% за оставшиеся клубы, - приводит "Чемпионат" слова бывшего футболиста.
За "Спартак" Гладилин играл в периоды 1974—1978 и 1983-1984.
В составе красно-белых Гладилин трижды становился серебряным призером чемпионата СССР.
Экс-футболист Гладилин: в СССР 50% страны болело за "Спартак", а остальные 50% - за оставшиеся клубы
Бывший игрок красно-белых Валерий Гладилин заявил, что отметит день рождения своего прежнего клуба.
Фото: Фратрия
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!