Орлов: в России нет звезд, на которых есть спрос в Европе. Смысл уезжать ради понижения зарплаты?

Футбольный коментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, почему наши футболисты не играют в Европе.
Фото: Sportbox
"Мы любим говорить про спортивные амбиции и прогресс, но все равно чаще всего на первом месте у футболиста стоят деньги. Ему нужно сделать себе задел на будущее. Это первое.

Во-вторых, давайте признаем, что сейчас в России нет звезд, на которых имеется реальный спрос в Европе. Ни одной звезды по большому счету! Серьезные деньги нашим игрокам вряд ли кто-то там предложит. А какой смысл уезжать ради понижения зарплаты?

Молодым футболистам, действительно, еще можно рисковать. Но таких немного. Уже сложившиеся исполнители потеряют в деньгах. Да и риск огромный – заиграют ли они там?" — цитирует Орлова"Спорт-Экспресс".

Из российских футболистов в высших дивизионах Европы в данный момент выступают Александр Головин ("Монако"), Денис Черышев ("Валенсия") и Фёдор Смолов, арендованный "Сельтой" у "Локомотива".

В РПЛ на данный момент сыграно 22 тура. В турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков и опережающий "Локомотив" и "Краснодар" на 9 баллов.

Все ведущие европейские лиги находятся на паузе по причине пандемии коронавируса.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Орлов Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Навсегда в моём сердце". Каррера поздравил "Спартак" с 98-летием
Орлов: в России нет звезд, на которых есть спрос в Европе. Смысл уезжать ради понижения зарплаты?
Андронов: "Динамо" Киев боролось бы за третье-пятое место в РПЛ
Титов рассказал историю футболки с надписью "Кто мы? Мясо" 2
"Закажите своим бабушкам и дедушкам кулич из онлайн-сервиса". Тарасов рассказал, как готовится к Пасхе 2
"Лучшее начало дня". Роналду опубликовал фото с детьми и девушкой из постели
Кварацхелия: Слуцкий - хороший и современный тренер 1
Кутепов - об уходе Шюррле из "Спартака": этого следовало ожидать
Рыков: надеюсь, к 100-летию "Динамо" завоюет золотые медали 1
Орлов: Шюррле оказался не готов к скоростям РПЛ. Это, по сути, вариант Маркизио 5
Экс-футболист Гладилин: в СССР 50% страны болело за "Спартак", а остальные 50% - за оставшиеся клубы 7
Уткин: чей Крым? Крымчан 6
Ибрагимович может остаться в "Милане" при одном условии
Тотти рассказал, как едва не развелся из-за кошки
Уткин - о Селюке: нормальный эксцентрический мужик 1
Украинец Лунин может стать вторым номером "Реала" 1
Игнашевич выставил футболку с чемпионата мира-2018 на аукцион
Уткин: реакция Соловьёва – это до такой степени смехотворно 9
Экс-игрок "Таврии": как будете себя чувствовать, когда русский спецназовец проводит перед лицом автоматом? 13
Агент вратаря, которым интересуются "Спартак" и "Краснодар", прокомментировал возможность перехода
Стало известно, когда в АПЛ хотят возобновить сезон
Рами и сотрудники "Сочи" приняли участие в волонтерской акции помощи инвалидам-колясочникам
"Теперь можно идти. Баня готова". Глушаков показал, как развлекается на самоизоляции (видео) 1
Андронов: в креативной части мы действительно уступаем сборной Украины 6
Игроки "Ромы" могут отказаться от своих зарплат за четыре месяца
Тихонов - о Шюррле: мои ожидания он не оправдал
Стали известны три игрока "Барселоны", которые гарантированно защищены от продажи грядущим летом
"МЮ" не намерен покупать Кейна летом
Хакими может остаться в "Боруссии"
Евсеев: я не против бокала красного вина за обедом или ужином для игроков
Все новости