"Мы любим говорить про спортивные амбиции и прогресс, но все равно чаще всего на первом месте у футболиста стоят деньги. Ему нужно сделать себе задел на будущее. Это первое.
Во-вторых, давайте признаем, что сейчас в России нет звезд, на которых имеется реальный спрос в Европе. Ни одной звезды по большому счету! Серьезные деньги нашим игрокам вряд ли кто-то там предложит. А какой смысл уезжать ради понижения зарплаты?
Молодым футболистам, действительно, еще можно рисковать. Но таких немного. Уже сложившиеся исполнители потеряют в деньгах. Да и риск огромный – заиграют ли они там?" — цитирует Орлова"Спорт-Экспресс".
Из российских футболистов в высших дивизионах Европы в данный момент выступают Александр Головин ("Монако"), Денис Черышев ("Валенсия") и Фёдор Смолов, арендованный "Сельтой" у "Локомотива".
В РПЛ на данный момент сыграно 22 тура. В турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков и опережающий "Локомотив" и "Краснодар" на 9 баллов.
Все ведущие европейские лиги находятся на паузе по причине пандемии коронавируса.
Орлов: в России нет звезд, на которых есть спрос в Европе. Смысл уезжать ради понижения зарплаты?
Футбольный коментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, почему наши футболисты не играют в Европе.
Фото: Sportbox
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