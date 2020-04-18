Уткин: лучшее время моей жизни – 90-е годы

Футбольный блогер Василий Уткин назвал 90-е годы лучшими в своей жизни.
Фото: Sport24
"Не опасаюсь ли я новых 90-х в случае резкой смены власти? Почему мы сейчас обсуждаем, что может быть только резкая смена? Не потому ли, что власть упустила возможность смениться плавно? Не потому ли, что для нее это сейчас просто немыслимо? Что же нам с вами делать?

Да, мне бы очень не хотелось резкой смены. Но мне и такой, какая она сейчас есть, не хотелось. А она произошла. Стоит ли нам паниковать из-за того, что мы не можем изменить? Я предпочитаю не паниковать.

Кроме того, вы, мне кажется, не жили в 90-е. 90-е – это восхитительное время, время возможностей. Мало того, все те люди, которые больше всего стращают 90-ми, они сами оттуда. Они просто боятся потерять то, что потеряли те, кого они сменили. Вот поэтому они так говорят.

Плохого было много, но хорошее перевешивает. Лучшее время моей жизни – 90-е годы", — сказал Уткин в видео на своём ютуб-канале.


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Теги: Уткин
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