По информации Corriere del Mezzogiorno, мадридский "Атлетико" заинтересовался 25-летним нападающим "Зенита" Сердаром Азмуна.
Ранее сообщалось, что Азмуном интересуется "Наполи". В СМИ появлялась информация, что "Зенит" готов расстаться с одним из своих лидеров за 35 миллионов евро.
Азмун выступает за "Зенит" с 2019-го года, перейдя из казанского "Рубина" за 12 миллионов евро.
Действующий контракт иранца с "сине-бело-голубыми" рассчитан до 2022-го года. Transfermarkt оценивает Азмуна в 14,5 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Сердара Азмуна 14 голов и 7 результативные передачи в 29-ти матчах за "Зенит" во всех турнирах.
Источник: мадридский "Атлетико" интересуется Азмуном
"Атлетико" заинтересовался нападающим "Зенита" Сердаром Азмуном.
Фото: Global Look Press
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