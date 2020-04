Евсеев: почти не встречал неверующих среди футболистов

View this post on Instagram

Среди футболистов я людей неверующих почти не встречал. Раньше говорили: кто в море не ходил, тот Богу не молился. Иногда вспоминаю эти слова перед полетом. Футболисты и тренеры постоянно в небе. Но и на земле часто просишь о чем-то. Написал, а перед глазами последние кадры из фильма про Высоцкого. Когда он летит и вспоминает своих близких, разговаривает с Богом и просит, чтобы у них все было хорошо. С наступающей Пасхой! Пусть дальше год будет светлым! #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #нашалигачемпионов #светлыйпраздникпасхи #евсеев