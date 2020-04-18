Напомним, Кокорин выступал за московскую команду в периоды с 2008 по 2013 и с 2013 по 2015 годы.
- "Динамо" – это отдельная история. Очень много людей, которые отвечают за свои моменты. Там нет главного человека, который переживает за все. И мне также непонятно отношение к своим воспитанникам. Были иностранцы, которые приехали, сыграли чуть-чуть — они герои. Я провел 200 матчей, забил 50 голов — ко мне плохое отношение. А ведь у них давно не было такого воспитанника...
Почему [ко мне плохое отношение]? Из-за всех этих историй: машины, клубы... Я очень люблю этот клуб.
Зато есть люди, которые приехали, заработали деньги, а им хлопают. Они — легенды "Динамо". Молодые ребята уходят, потому что такое отношение, - приводит слова Кокорина "СЭ".
В текущем сезоне Кокорин выступает за "Сочи" на правах аренды. В четырех матчах Кокорин забил три гола и сделал ассист. "Сочи" после 22-х туров занимает 12-е место.
Права на игрока принадлежат "Зениту", однако контракт форварда с питерским клубом заканчивается грядущим летом.
"Молодые ребята уходят, потому что такое отношение". Кокорин - о "Динамо"
Фото: РПЛ
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