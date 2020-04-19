Испанский клуб в летнее трансферное окно планирует усилить атакующую линию и видит в Азмуне идеальную для этого кандидатуру.
Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего иранца также заинтересованы итальянский клуб "Наполи" и испанский "Атлетико".
Сердар выступает за "Зенит" с 2019 года. В России он также играл за "Рубин" и "Ростов".
В текущем сезоне РПЛ в его активе 10 мячей и 6 результативных передач в 21 матче.
"Севилья" заинтересовалась нападающим "Зенита" Сердаром Азмуном
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун попал в сферу интересов "Севильи", сообщает AS.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!