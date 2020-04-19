"Знаешь, Крыха, ты был прав". Крыховяк рассказал о беседе с Семиным после матча с "Зенитом"

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк рассказал о диалоге с главным тренером Юрием Семиным после матча с "Зенитом" (0:0).
Фото: Rusfootball.info
"Когда я посмотрел повтор этого эпизода, схватился в голову, потому что понял, что перегнул палку. На поле этого не понимаешь. Просто увидел, что тренер получил желтую карточку и, вместо того чтобы успокоиться, продолжил кричать на рефери. Вот почему я вскипел и закричал ассистенту тренера: "Уведи его!"

Могло показаться, что я его толкаю, но это не так. В любом случае, это не сработало, потому что тренер получил красную карточку. На следующий день я встретил Семина и хотел извиниться перед ним, но он сказал: "А знаешь что, Крыха, ты был прав", — цитирует Крыховяка newonce.sport.

Напомним, что Юрий Семин был удален в выездном матче 20-го тура РПЛ против "Зенита" (0:0). Следующую игру чемпионата с "Ахматом" Семин пропустил, его место на бровке занимал Олег Пашинин.

"Локомотив" после 22-х туров идёт на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Семина отстают от "Зенита" на 9 очков.

Чемпионат России по футболу находится на паузе по причине пандемии коронавируса.


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Теги: Крыховяк Семин Локомотив
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