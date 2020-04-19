"Я попробовал алкоголь однажды и понял, что он не нравится. Выпил шампанское.
Водка? Попробовал однажды, но это была чистая случайность. В детстве принял водку за воду. Мой папа даже не знает этого. Надеюсь, он не прочтет это интервью", — цитирует Крыховяка newonce.sport.
Гжегож Крыховяк выступает за "Локомотив" с 2018-го года, перейдя из "ПСЖ" сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе за 12 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету 30-летнего польского полузащитника 10 голов и 5 результативных передач в 27-ми матчах за "Локомотив" во всех турнирах.
Действующий контракт Крыховяка с "железнодорожниками" рассчитан до июня 2022-го года.
Крыховяк рассказал, что в детстве перепутал водку с водой
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк рассказал, почему не употребляет алкогольные напитки.
Фото: Rusfootball.info
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