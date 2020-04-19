"Ростов" провёл благотворительную акцию вместе с болельщиками (видео)
Футбольный клуб "Ростов" вместе с болельщиками провёл благотворительную акцию во время пандемии коронавируса.
"Призываем вас по возможности помогать пожилым соседям и знакомым, находящимся на самоизоляции. В такие моменты, как никогда, нужно показать единство и дух", — сообщила пресс-служба "Ростова".
Болельщики клуба доставили пенсионерам продуктовые наборы и предметы первой необходимости.
"Ростов" после 22-х туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Валерия Карпина набрали 38 очков и на 3 балла отстают от зоны Лиги чемпионов.
Чемпионат России по футболу находится на паузе до 31-го мая по причине пандемии коронавируса.
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