"Самая памятная игра в "Спартаке"? Против "Севильи". Это непросто — выиграть в Лиге чемпионов со счетом 5:1.
Различия в работе со "Спартаком" и АЕК? Это оба отличные клубы, которые хотят выигрывать. Давление одинаковое и там, и там. И фанаты хотят того же и там, и там.
Что пожелаю "Спартаку" на день рождения? Я желаю всего наилучшего", — сказал Каррера в интервью журналистке Марии Командной.
Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак" с 2016-го по 2018-й год. Под руководством итальянского специалиста "красно-белые" выиграли первое за 16 лет чемпионство и завоевали Суперкубок России.
С декабря прошлого года 55-летний специалист возглавляет греческий АЕК, подписав контракт на два года.
"Спартак" в текущем розыгрыше РПЛ после 22-х туров занимает восьмое место, набрав 28 очков.
Каррера назвал свой самый памятный матч в "Спартаке"
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера рассказал о самой памятной игре в московском клубе.
Фото: AP
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!