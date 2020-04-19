Каррера назвал свой самый памятный матч в "Спартаке"

Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера рассказал о самой памятной игре в московском клубе.
Фото: AP
"Самая памятная игра в "Спартаке"? Против "Севильи". Это непросто — выиграть в Лиге чемпионов со счетом 5:1.

Различия в работе со "Спартаком" и АЕК? Это оба отличные клубы, которые хотят выигрывать. Давление одинаковое и там, и там. И фанаты хотят того же и там, и там.

Что пожелаю "Спартаку" на день рождения? Я желаю всего наилучшего", — сказал Каррера в интервью журналистке Марии Командной.

Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак" с 2016-го по 2018-й год. Под руководством итальянского специалиста "красно-белые" выиграли первое за 16 лет чемпионство и завоевали Суперкубок России.

С декабря прошлого года 55-летний специалист возглавляет греческий АЕК, подписав контракт на два года.

"Спартак" в текущем розыгрыше РПЛ после 22-х туров занимает восьмое место, набрав 28 очков.


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Теги: Каррера Спартак АЕК
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