"Смотрю ли я игры "Спартака"? Нет, у меня нет времени. Я должен думать об АЕК и своей работе.
Что касается результатов "Спартака", то команде нужно время. Это великий клуб, но у него сейчас много молодых игроков. Тедеско может проделать отличную работу.
Кого из игроков "Спартака" я хотел бы видеть в АЕК? Не скажу ничего на данный момент. У них высокая цена, а у нас не так много денег", — сказал Каррера в интервью журналистке Марии Командной.
Каррера работал главным тренером "Спартака" с 2016-го по 2018-й год. Под руководством итальянского специалиста "красно-белые" выиграли первое за 16 лет чемпионство и завоевали Суперкубок России.
Доменико Тедеско возглавил "Спартак" в октябре прошлого года, сменив на этом посту Олега Кононова.
"Спартак" идёт на восьмом месте в РПЛ после 22-х туров. Подопечные Доменико Тедеско набрали 28 очков.
В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Каррера: Тедеско может проделать отличную работу. "Спартаку" нужно время
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение о главном тренере москвичей Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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