Представитель "Тоттенхэма" оценил возможность перехода Дзюбы

Директор по развитию лондонского "Тоттенхэма" Роман Дубов сказал, что клуб, скорее всего, не будет покупать Артёма Дзюбу.

Фото: Rusfootball.info