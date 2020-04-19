Представитель "Тоттенхэма" оценил возможность перехода Дзюбы

Директор по развитию лондонского "Тоттенхэма" Роман Дубов сказал, что клуб, скорее всего, не будет покупать Артёма Дзюбу.
Фото: Rusfootball.info
"Перейдёт ли Дзюба в "Тоттенхэм"? Пока ещё Гарри Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определён, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя. Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артёма в "Тоттенхэме" мы не увидим. Но время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах", — сказал Дубов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, что некоторое время назад Артём Дзюба рассказал, что в зимнее трансферное окно ему звонили люди от Моуринью по вопросу переходу в "Тоттенхэм". 30-летний форвард посовещался с Алексеем Миллером и отказался от идеи трансфера.

Недавно в СМИ появилась информация, что на Дзюбу претендуют римский "Лацио".

В нынешнем сезоне на счету Артёма Дзюбы 15 голов и 12 результативных передач в 28-ми матчах за "Зенит" во всех турнирах. Летом у 31-летнего нападающего заканчивается контракт с питерским клубом.


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Теги: Дзюба Зенит Тоттенхэм АПЛ Российские трансферы
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