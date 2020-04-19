Ла Лига и Федерация футбола Испании договорились доиграть сезон

Чемпионат Испании по футболу будет доигран до конца.
Фото: Getty Images
Президент Высшего спортивного совета Ирен Лосано, глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес и руководитель Ла Лиги Хавьер Тебас провели встречу с целью решить, как поступить с оставшейся частью сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

По информации Marca, на совещании представители ключевых футбольных организаций Испании пришли к согласию насчет того, что сезон необходимо доиграть.

После 27-ми туров в турнирной таблице Ла Лиги лидирует "Барселона", опережающая идущий вторым мадридский "Реал" на два очка.

Напомним, что в настоящий момент чемпионат Испании по футболу приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

По актуальным данным в Испании на сегодняшний день 195 944 человека заразилось коронавирусом. 20 453 человека погибло. 77 357 человек выздоровело.


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Теги: Примера Коронавирус
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