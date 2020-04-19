Кокорин: в России только два агента, которые могут сделать переход в Европу

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин объяснил, почему российские футболисты не уезжают в европейские клубы.
Фото: ФК "Зенит"
"Смотри, в России сколько агентов? Два человека, которые на слуху и действительно могут это сделать. Больше я не слышал, кто мог бы помочь. Герман Ткаченко и Олег Артемов в свое время делали эти трансферы, у них 100% есть какие-то завязки, они знают, как это делать. А если ты у другого агента или вообще без агента? Как ты сам это сделаешь? Позвонишь в "Ювентус" и скажешь: "Возьмите меня, я хороший?" — сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну в Instagram.

Ранее журналист Сергей Егоров сообщил, что Кокориным интересуются несколько клубов из Европы: испанский "Вальядолид", римский "Лацио" и дюссельдорфская "Фортуна".

Герман Ткаченко - известный футбольный агент и глава компании ProSports Management. Среди клиентов 49-летнего Ткаченко - Фёдор Смолов, перебравшийся в зимнее трансферное окно из "Локомотива" в испанскую "Сельту" на правах аренды до конца сезона.

Олег Артемов работает агентом с 2004-го года. Он работал с Аршавиным, Павлюченко, Погребняком, Самедовым и многими другими футболистами. В России Артёмов представлял интересы немецкого агентства Dr. Oliver Wendt & Tomas Zorn.


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Теги: Ткаченко Кокорин Сочи Зенит
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