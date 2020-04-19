"Нашим клубам придется доигрывать чемпионат, чтобы получать деньги от региональных спонсоров, от владельцев телевидения, все равно…
Эта ситуация критична, возможно, она не дойдет до массовых банкротств, но обязательно нужно доигрывать, в том числе по экономическим соображениям", — цитирует Геркуса "Матч ТВ".
Напомним, что в настоящее время матчи чемпионата России по футболу приостановлены до 31-го мая по причине пандемии коронавируса.
После 22-х туров в турнирной таблице РПЛ лидирует "Зенит", опережающий ближайших преследователей на 9 баллов.
Геркус: клубам придется доигрывать РПЛ, чтобы получать деньги от региональных спонсоров
Экс-гендиректор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал возможные варианты возобновления РПЛ.
Фото: Getty Images
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