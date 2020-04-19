Защитник "Арсенала": чемпионат Белоруссии во время пандемии - не очень хорошая идея

Защитник "Арсенала" Максим Володько прокомментировал продолжение чемпионата Белоруссии по футболу не смотря на пандемию коронавируса.
Фото: Getty Images
"Смотрю матчи чемпионата и вижу, что сейчас большинство белорусских топ-клубов не в лучшей форме. Но, на мой взгляд, это самое интересное начало чемпионата за всю его историю.

Чемпионат Белоруссии проходит во время пандемии коронавируса? Считаю это не очень хорошей идеей. Популяризация нашего чемпионата, заработок денег — это, безусловно, очень хорошо, но это не стоит здоровья или жизни ни единого человека", — цитирует Володько Football.by.

Напомним, что чемпионат Белоруссии по футболу - единственный действующий турнир в Европе. Все остальные приостановлены из-за пандемии коронавируса.

По актуальным данным в Белоруссии зарегистрировано 4 779 случаев заражения коронавирусом. 47 человек погибло, 494 - выздоровело.


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Теги: Володько Арсенал Тула Коронавирус Чемпионат Белоруссии
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