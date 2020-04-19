"Главное, как быть самим футболистам. Можно составить расписание таким образом, чтобы команды играли через два дня на третий, но выдержат ли сами игроки такие нагрузки — вот в чём вопрос. По большому счёту они уже долгое время не тренируются. Кто-то играет во дворе, кто-то жонглирует туалетной бумагой. Кто-то выпивает, как, например, в "Краснодаре". Мне кажется, чтобы начать в середине июня или июля, спортсменам уже надо начинать тренироваться", — цитирует Колоскова RT.
На данный момент российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции. По этой же причине приостановлены все ведущие европейские чемпионаты. Продолжают играть только в Высшей лиги Белоруссии.
После 22-х туров в турнирной таблице нашей лиги лидирует "Зенит", набравший 50 очков и опережающий ближайших преследователей на 9 баллов.
Сегодня РПЛ выступила с официальным заявлением по вопросу возобновления сезона 2019/2020.
РПЛ ответила на вопросы о доигровке сезона
Колосков: футболистам уже надо начинать тренироваться, чтобы начать играть в середине июня
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил о необходимости возобновления тренировок, чтобы начать чемпионат в июне.
Фото: ТАСС
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