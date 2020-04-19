Об этом сообщает в своём Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
По информации источника, руководство неаполитанцев ведет переговоры с агентом футболиста Фали Рамадани. С помощью Азмуна "Наполи" хочет заменить Аркадиуша Милика.
Ранее в СМИ появлялась информация, что "Зенит" готов расстаться с Сердаром Азмуном за 35 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Сердар Азмун забил 14 голов и отдал 7 ассистов в 27-ми матчах за "Зенит". Его контракт с питерским клубом заканчивается в 2022-м году.
"Наполи" предложил Азмуну контракт на 5 лет
"Наполи" предложил контракт сроком на пять лет нападающему "Зенита" Сердару Азмуну.
Фото: ФК "Зенит"
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