"Терял ли когда-то любовь к футболу? Никогда. Это худшее, что может случиться, и я всегда говорю об этом молодым игрокам. Конечно, я бы солгал, говоря, что, когда у меня отпуск, я беру мяч с собой, чтобы поиграть на пляже. Я полностью отрезаю себя от футбола", — цитирует Крыховяка newonce.sport.
Гжегож Крыховяк принадлежит "Локомотиву" с 2018-го года, перейдя из "ПСЖ" на правах аренды, а затем на постоянной основе за 12 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету 30-летнего поляка 10 голов и 5 результативных передач в 27-ми матчах за "Локомотив" во всех турнирах.
Действующий контракт Крыховяка с "железнодорожниками" рассчитан до июня 2022-го года.
Крыховяк: худшее, что может случиться - пропадет любовь к футболу
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк рассказал, что никогда не терял любовь к футболу.
Фото: Rusfootball.info
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