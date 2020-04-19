"Вся информация поступает в специальное приложение". Тренер "Локомотива" рассказал о тренировках игроков на дому

Тренер "Локомотива" по физической подготовке Сергей Алексеев, как в клубе следят за нагрузками футболистов в условиях самоизоляции.
Напомним, что РФС приостановил сезон до 31 мая.

- Сейчас всем ребятам отправлены задания до конца апреля. Контролируем тренировки оперативно, так как каждому футболисту раздали пульсометры. Вся информация поступает в специальное приложение, благодаря которому я из дома в случае чего могу корректировать работу.

Основное внимание сейчас уделяем силовым нагрузкам. Работе с собственным весом, а также с отягощениями. Плюс разработан комплекс кардиотренировок. Его можно также выполнять в домашних условиях, так как у игроков есть необходимое оборудование, - приводит слова специалиста Sportbox.

После 22-х туров "Локо" занимает второе место. От "Зенита" железнодорожники отстают на девять очков.


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Теги: Локомотив Коронавирус
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