Напомним, что РФС приостановил сезон до 31 мая.
- Сейчас всем ребятам отправлены задания до конца апреля. Контролируем тренировки оперативно, так как каждому футболисту раздали пульсометры. Вся информация поступает в специальное приложение, благодаря которому я из дома в случае чего могу корректировать работу.
Основное внимание сейчас уделяем силовым нагрузкам. Работе с собственным весом, а также с отягощениями. Плюс разработан комплекс кардиотренировок. Его можно также выполнять в домашних условиях, так как у игроков есть необходимое оборудование, - приводит слова специалиста Sportbox.
После 22-х туров "Локо" занимает второе место. От "Зенита" железнодорожники отстают на девять очков.
"Вся информация поступает в специальное приложение". Тренер "Локомотива" рассказал о тренировках игроков на дому
Тренер "Локомотива" по физической подготовке Сергей Алексеев, как в клубе следят за нагрузками футболистов в условиях самоизоляции.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!