В Уфе построят крытый футбольный манеж

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров объявил, что в Уфе в скором времени будет построен крытый футбольный комплекс.

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров: В Уфе начнем в ближайшие дни строительство крытого футбольного манежа, на который получили из федерального бюджета 450 млн рублей в рамках проекта «Спорт – норма жизни» pic.twitter.com/LdQ2gxtbUj — ФК УФА (@UfaFc) April 20, 2020

Об этом сообщила пресс-служба "Уфы" в клубном аккаунте Twitter. Отмечается, что будут задействованы средства из федерального бюджета в размере 450 миллионов рублей. Проект уже готов, в мае планируется заключить контракт с застройщиком.В нынешнем сезоне команда из Башкортостана идёт на девятом месте турнирной таблицы РПЛ с 27 очками.Напомним, чемпионат России по футболу приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.