"В трудные времена это принесло бы людям счастье". Чеферин - о возобновлении футбольного сезона

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил мнение, что европейские чемпионаты стоит доиграть, несмотря на пандемию коронавируса.

Фото: Униан

- Я оптимист, я считаю, что есть варианты, которые позволят нам возобновить чемпионаты и кубки и завершить их. Возможно, нам придется начать играть без зрителей, но самое главное, я думаю, это проводить матчи. В трудные времена, как нынешние, это принесло бы людям счастье и определенное чувство нормальности, даже если футбол будет только по телевизору, - приводит слова Чеферина журналист Конов в своем Telegram-канале.



Напомним, что почти все европейские чемпионаты ушли на паузу из-а активного распространения коронавирусной инфекции. РПЛ приостановлена минимум до 31 мая. Команды сыграли 22 тура чемпионата.



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