- Думаю, что инициатива ФИФА по урезанию зарплат разумна. Игроки пошли навстречу клубам, кто-то даже на 40% сокращения. Все с пониманием относятся к тяжелым временам. Обычно эти вопросы решаются на уровне капитана команды. Проблемы будут во втором и третьем дивизионе, это мой прогноз. Но Серия А и другие европейские чемпионаты вряд ли испытают большие проблемы.
На трансферном рынке будет дефляция. Если сейчас Мбаппе или другой топ-футболист скажет, что хочет уйти из своего клуба, будут желающие заплатить за него 100 или 120 миллионов. Но боюсь, что разница между самыми богатыми 15 клубами Европы и всеми остальными станет еще больше, — приводит слова агента сайт украинского телеканала "Футбол".
Из-за пандемии ряд клубов РПЛ объявил о сокращении зарплат футболистов. С соответствующими заявлениями выступили "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Динамо", "Крылья Советов", "Уфа", "Рубин", "Арсенал", "Ахмат" и "Сочи".
Чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. Команды успели сыграть 22 тура.
В России известно о 47 121 случае заболевания COVID-19 (4 268 за последние сутки), 3 446 человек выздоровело, 405 умерло.
Трабукки - о пандемии коронавируса: разница между богатыми клубами Европы и всеми остальными станет еще больше
Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, как по его мнению пандемия коронавируса в дальнейшем повлияет на футбол во всем мире.
Фото: Sportbox
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