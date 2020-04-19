Трабукки - о пандемии коронавируса: разница между богатыми клубами Европы и всеми остальными станет еще больше

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, как по его мнению пандемия коронавируса в дальнейшем повлияет на футбол во всем мире.
Фото: Sportbox
- Думаю, что инициатива ФИФА по урезанию зарплат разумна. Игроки пошли навстречу клубам, кто-то даже на 40% сокращения. Все с пониманием относятся к тяжелым временам. Обычно эти вопросы решаются на уровне капитана команды. Проблемы будут во втором и третьем дивизионе, это мой прогноз. Но Серия А и другие европейские чемпионаты вряд ли испытают большие проблемы.

На трансферном рынке будет дефляция. Если сейчас Мбаппе или другой топ-футболист скажет, что хочет уйти из своего клуба, будут желающие заплатить за него 100 или 120 миллионов. Но боюсь, что разница между самыми богатыми 15 клубами Европы и всеми остальными станет еще больше, — приводит слова агента сайт украинского телеканала "Футбол".

Из-за пандемии ряд клубов РПЛ объявил о сокращении зарплат футболистов. С соответствующими заявлениями выступили "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Динамо", "Крылья Советов", "Уфа", "Рубин", "Арсенал", "Ахмат" и "Сочи".

Чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. Команды успели сыграть 22 тура.

В России известно о 47 121 случае заболевания COVID-19 (4 268 за последние сутки), 3 446 человек выздоровело, 405 умерло.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Трабукки Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Зырянов рассказал, что хотел бы отправиться на стажировку к Федотову в "Сочи"
Сунесс - о трансферах после пандемии коронавируса: топ-клубы будут тратить много денег, но остальные — вряд ли
Широков рассказал, как изменится российский футбол после пандемии коронавируса
Два клуба РПЛ интересуются нападающим "Спартака-2" Руденко 1
Трабукки - о пандемии коронавируса: разница между богатыми клубами Европы и всеми остальными станет еще больше
Широков выразил мнение, что сборная России не прогрессирует 1
Евсеев - о возобновлении игр РПЛ без зрителей: болельщики будут рады посмотреть футбол даже по телевизору
"В трудные времена это принесло бы людям счастье". Чеферин - о возобновлении футбольного сезона
Александр Кержаков - о возобновлении РПЛ: можно и сейчас подвести итоги, если история с коронавирусом затянется
В Уфе построят крытый футбольный манеж 3
Уткин - о Шюррле: большой футболист, большая карьера заканчивается достаточно резко
Фролов: необходимо расширить количество участников Премьер-лиги до 18 команд
Блаттер включил Льва Яшина в сборную всех времен 2
"Вся информация поступает в специальное приложение". Тренер "Локомотива" рассказал о тренировках игроков на дому
Насри отчислят из "Андерлехта". Он самовольно уехал в Дубай
Блаттер - о ЧМ-18: Россия — чемпион по организации спортивных соревнований 2
Наставник БАТЭ: если сопоставлять уровень вложений и итог, между нами с РПЛ пропасть. Мы эффективнее 7
Ахмед Муса вошел в топ-50 худших игроков в истории АПЛ
Ракитич заявил, что "Барселона" должна стать чемпионом в случае досрочного прекращения сезона
Блаттер: я отстранен от футбола не из-за России
"Краснодар" заинтересован в игроке "Фейеноорда"
"Две машины всмятку". Кокорин рассказал, как Смолов попал в аварию 4
Каррера рассказал, чем занимается на карантине 1
Защитник Самсонов: "Торпедо" готово к РПЛ 1
Экс-директор "Милана": зависть богов стоила нам победы в финале ЛЧ 2005
Облак - лучший голкипер мира по версии FourFourTwo
Каррера рассказал, что мечтает возглавить "Ювентус"
Килиан Мбаппе стал самым быстрым футболистом мира 1
"Ювентус" договорился о контракте с Федерико Кьезой 1
Крыховяк: худшее, что может случиться - пропадет любовь к футболу
Все новости