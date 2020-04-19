Трабукки - о пандемии коронавируса: разница между богатыми клубами Европы и всеми остальными станет еще больше

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, как по его мнению пандемия коронавируса в дальнейшем повлияет на футбол во всем мире.

Фото: Sportbox