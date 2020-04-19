- Я думаю, год-два будет тяжело, но все равно, нас, наверное, это в большей степени коснется, чем Европу. Было бы хорошо, если бы у нас был подготовлен фундамент, если бы у нас отлично работали академии, когда нет многомиллионных трат, а мы можем своими воспитанниками здорово играть, развивая свой футбол. Но у нас этого нет.
Никто же не думал у нас о перспективе. Думают же о том, что у нас сегодня, здесь и сейчас, а завтра — ну, подумаешь, что там будет. Если бы мы хотя бы году в 2015-2016-м, после чемпионата Европы, озаботились тем, что у нас есть в детско-юношеском футболе, то сейчас бы фундамент был. А у нас на словах только забота проявляется, - приводят слова Широкова РИА Новости.
38-летний Роман Широков за годы карьеры выступал за ЦСКА, "Зенит", "Спартак", "Краснодар" и "Рубин". В составе сборной России выступал с 2008 по 2016 годы и выиграл бронзовые медали Евро-2008.
Напомним, что матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. Команды успели сыграть 22 тура.
В России известно о 47 121 случае заболевания COVID-19 (4 268 за последние сутки), 3 446 человек выздоровело, 405 умерло.
Широков рассказал, как изменится российский футбол после пандемии коронавируса
Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением об изменении футбола после пандемии COVID-19.
Фото: Sportbox
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