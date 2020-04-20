- Йокич – капитан команды, спортсмен и человек, который двигается вперед. Мы бы хотели, чтобы он остался, договорились с ним еще зимой в устной форме о продлении, какие-то коррективы сейчас будут внесены. Для нас будет большим подспорьем, если Боян останется в команде. Мы на это надеемся, - приводит слова Газизова ТАСС.
Предыдущий контракт Йокич заключил в феврале 2018 года, текущее соглашение истекает этим летом. За "Уфу" в этом сезоне капитан уфимцев провел 12 матчей.
Напомним, что почти все европейские чемпионаты ушли на паузу из-за активного распространения коронавирусной инфекции. РПЛ приостановлена минимум до 31 мая. Команды сыграли 22 тура чемпионата.
Йокич продлит контракт с "Уфой"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что клуб достиг предварительной договоренности о продлении контракта с капитаном команды Бояном Йокичем.
Фото: Gorobzor.ru
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