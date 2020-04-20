Об этом сообщил гендиректор петербургского "Зенита" Александр Медведев. Напомним, предыдущее собрание прошло 4 апреля.
- Видеоконференция будет 24 апреля. Повестка дня неизвестна. Думаю, будем обсуждать текущую ситуацию, — приводит слова Медведева ТАСС.
Также известно, что УЕФА запланировала видеоконференцию с участием генеральных секретарей национальных ассоциаций на 21 апреля, двумя днями позднее пройдет заседание с участием исполкома.
Почти все европейские чемпионаты ушли на паузу из-за активного распространения коронавирусной инфекции. РПЛ приостановлена минимум до 31 мая. Команды сыграли 22 тура чемпионата.
В России известно о 47 121 случае заболевания COVID-19 (4 268 за последние сутки), 3 446 человек выздоровело, 405 умерло.
24 апреля клубы РПЛ проведут видеоконференцию
Представители клубов российской Премьер-лиги на этой неделе проведут общее собрание в формате видеоконференции.
Фото: RT News
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