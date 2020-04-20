– В "Зените" я тренируюсь гораздо больше, чем в "Барселоне". Здесь по две тренировки в день. Думаю, именно поэтому я получил травму. Я привык тренироваться по 40-50 минут в "Барселоне", – приводит слова Малкома Mundo Deportivo.
Напомним, что Малком перешёл в "Зенит" летом 2019-го года из "Барселоны" за 40 миллионов евро.
В сезоне РПЛ 2019/2020 на счету бразильского полузащитника 5 матчей за "Зенит", в которых он забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона Малком пропустил из-за травмы.
"Зенит" после 22-х туров лидирует в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков, на 9 больше, чем ближайшие преследователи в лице "Локомотива" и "Краснодара".
Наш чемпионат приостановлен до 31-го мая.
Малком: в "Зените" я тренируюсь гораздо больше, чем в "Барселоне"
Хавбек петербургского "Зенита" Малком сравнил тренировочное время в Испании и России.
Фото: РГ
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