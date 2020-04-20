Селюк - об отъезде Смолова из Испании: раньше были Мостовой, Карпин, а сейчас Федя подпортил репутацию

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об отъезде нападающего "Сельты" Федора Смолова из Испании в Россию из-за паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Фото: Sportbox