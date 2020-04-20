Селюк - об отъезде Смолова из Испании: раньше были Мостовой, Карпин, а сейчас Федя подпортил репутацию

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об отъезде нападающего "Сельты" Федора Смолова из Испании в Россию из-за паузы, связанной с пандемией коронавируса.
Фото: Sportbox
- Он в тот момент, когда всех посадили на домашний арест, улетел в Москву. Он известный человек, есть мальчишки, которые берут с него пример. А Смолов показывает, что ему наплевать.

Кстати, у Феди сегодня заканчивается 14-дневный карантин с момента его прилёта. Уверен, он выходил из дома, но дело не в этом. К примеру, "Сельта" со следующей недели начнёт тренироваться, ему придётся лететь обратно и снова сидеть две недели на карантине? Я думаю, что Смолов в "Сельту" не вернётся.

Чемпионат начнётся в июне, его аренда до конца мая. Чтобы он продолжил играть, испанцы должны продлить с ним арендный контракт. Как я понимаю — это лишние деньги, к тому же Федя не ключевой игрок. Раньше были Мостовой, Карпин. А сейчас Федя подпортил репутацию российских футболистов в Испании и "Сельте", — приводит слова агента Чемпионат.

Напомним, что Смолов покинул Испанию во время карантина, получив разрешение от клуба, но не получив его от Ла Лиги. В настоящее время 30-летний игрок находится в Москве.

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Фёдор Смолов стал игроком "Сельты" в зимнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива" на правах аренды до лета. По окончании соглашения испанский клуб сможет выкупить трансфер футболиста. За новый клуб Смолов сыграл 6 матчей, забив один гол.

Чемпионат Испании в настоящий момент приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.


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Теги: Селюк Смолов Сельта Ла Лига
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