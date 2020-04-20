Селюк: Борис Ротенберг-младший был бы одним из лучших спортивных директоров

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что защитник "Локомотива" Борис Ротенберг может попробовать себя в другой футбольной роли.
Фото: ФК "Локомотив"
— Жаль, что Ротенберг, скорее всего, уже не будет спортивным директором "Локомотива". Я считаю, что он человек, который дорожит репутацией. Когда, к сожалению, сидишь на скамейке, видишь всю ситуацию изнутри.

Боря в ближайшее время должен куда-то пойти работать. Плюс, знание языков. Я смотрю на спортдиров клубов. Боря был бы одним из лучших. У него есть образование. Он может договориться, Боря — увереный в себе человек, — цитирует Селюка "Чемпионат".

33-летний Ротенберг за свою карьеру сыграл в "Йокерите", "Зените", "Шиннике", "Сатурне", "Химках", "Маккаби", "Алании", "Динамо", "Кубани", "Олимпиакосе" и "Ростове". Также провёл одну игру в составе сборной Финляндии.

Отметим, что Селюк является агентом футболиста.


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Теги: Локомотив Ротенберг Б Селюк
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