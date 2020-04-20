— Мне очень понравились слова Аршавина на эту тему, который сказал: "Человек играет хорошо в футбол. Он год не тренировался, сидел в тюрьме. Мы говорим об уровне чемпионата России. Он год находился на отдыхе, а сейчас является одним из лучших игроков РПЛ".
К сожалению, большинство спортдиров – бывшие переводчики. Много талантливой молодёжи, но им не дают прорваться. Кокорин ещё может уехать. Он правильно сделал, что пошёл в "Сочи", показав, что вернулся в футбол, — цитирует Селюка "Чемпионат".
29-летний Кокорин играет в "Сочи" на правах полугодичной аренды из "Зенита". В нынешнем сезоне чемпионата России форвард забил три гола и отдал две голевые передачи в четырех матчах.
Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки у 4 268 человек выявили коронавирус. Всего в стране 47 121 случай заражения. 3 446 человек выздоровело, 405 - умерло.
Селюк: Кокорин ещё может уехать в Европу
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном отъезде нападающего Александра Кокорина в европейский клуб.
Фото: РИА Новости
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