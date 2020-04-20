Об этом сообщает Area Napoli.
По сведениям источника, окружение иранского футболиста предложит его услуги "Эвертону" и "Арсеналу". Сам игрок мечтает играть в АПЛ.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к 25-летнему Азмуну со стороны "Наполи".
В нынешнем розыгрыше чемпионата России Азмун забил 10 голов и отдал шесть голевых передач в 21 матче.
Источник: услуги Азмуна предложат "Арсеналу" и "Эвертону"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!