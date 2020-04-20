Источник: услуги Азмуна предложат "Арсеналу" и "Эвертону"

Нападающий " Зенита " Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Фото: Rusfootball.info

Об этом сообщает Area Napoli.



По сведениям источника, окружение иранского футболиста предложит его услуги "Эвертону" и "Арсеналу". Сам игрок мечтает играть в АПЛ.



Напомним, ранее сообщалось об интересе к 25-летнему Азмуну со стороны "Наполи".



В нынешнем розыгрыше чемпионата России Азмун забил 10 голов и отдал шесть голевых передач в 21 матче.