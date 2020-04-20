Ребров стал донором крови

"Понятно, что сейчас важно быть дома, важна самоизоляция, но сегодня у меня был уважительный повод выехать из дома и благодаря нашему клубному фонду "Спартак — детям" поехать в институт Бакулева и сдать донорскую кровь. Дело в том, что из-за карантина 60% донорской крови не поступает людям, которым она так необходима", — сказал Ребров.
Артём Ребров стал донором в НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 20, 2020
Присоединяйтесь и вы к донорскому движению:
? ищите адреса центров сдачи крови на сайте https://t.co/dvy1Gd5zcX;
? во время записи на донацию назовите слово «СПАРТАК»;
? получайте подарки от Фонда @spartakforkids pic.twitter.com/9LwqlmvIyK
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен до 31 мая.
"Спартак" после 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 28 очков.