Ребров стал донором крови

Артём Ребров стал донором в НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева!



Присоединяйтесь и вы к донорскому движению:

? ищите адреса центров сдачи крови на сайте https://t.co/dvy1Gd5zcX;

? во время записи на донацию назовите слово «СПАРТАК»;

? получайте подарки от Фонда @spartakforkids pic.twitter.com/9LwqlmvIyK