Напомним, за "Зенит" выступает украинский защитник Ярослав Ракицкий, перешедший из "Шахтера".
"Считаю, что "Шахтер" сильнее, чем "Зенит". Это мое мнение. Перейти в "Зенит" - выбор Ракицкого. Не мне его судить. Я всегда его буду поддерживать. Понятно, сколько грязи вылилось, но это его мнение", - сказал Пятов.
Ракицкий в нынешнем сезоне провел 29 матчей и забил один гол. Также в его активе одна голевая передача.
За "Шахтер" 30-летний Ракицкий выступал с 2006 по 2018 год. В его активе 54 матча за сборную Украины.
Вратарь сборной Украины: считаю, что "Шахтер" сильнее "Зенита"
Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов в эфире программы "Цыганык Live" заявил, что считает свой клуб сильнее "Зенита".
Фото: upl.ua
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