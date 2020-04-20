"Ростов" объявил о начале продаж защитных масок

"Ростов" на своем официальном сайте сообщил о начале продаж защитных масок.
Фото: ФК "Ростов"
Стоимость маски составляет 300 рублей.

"Многоразовая двухслойная продукция с принтом предназначена для защиты органов дыхания человека от пыли и взвешенных частиц в воздухе. Изготовлена из высококачественных материалов, хорошо пропускает воздух, в ней легко дышать. Не является медицинским изделием", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен до 31 мая.


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Теги: Ростов
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