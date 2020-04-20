"Ростов" объявил о начале продаж защитных масок

Ростов " на своем официальном сайте сообщил о начале продаж защитных масок.

Фото: ФК "Ростов"

Стоимость маски составляет 300 рублей.



"Многоразовая двухслойная продукция с принтом предназначена для защиты органов дыхания человека от пыли и взвешенных частиц в воздухе. Изготовлена из высококачественных материалов, хорошо пропускает воздух, в ней легко дышать. Не является медицинским изделием", - говорится в сообщении.



Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен до 31 мая.