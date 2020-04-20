- Я могу своё предложить, но вряд ли кому-то понравится: переждать всю эпидемию, спокойно доиграть чемпионат до декабря. А со следующего сезона начать сезон, как это было раньше — весна/осень. И играть спокойно год. И летом футбола больше будет, и 8 декабря не будем играть в футбол. Чемпионат будет начинаться в марте, а заканчиваться в ноябре, как это было раньше, — сказал игрок в эфире "России 24".
Георгий Джикия до переезда в Москву выступал за пермский "Амкар" с 2015 по 2016. Также за свою карьеру защитник играл в командах "Локомотив", "Спартак-Нальчик" и "Химик" из Дзержинска.
Спартак после 22-х туров занимает 8-е место в таблице РПЛ, имея в активе 28 очков. Чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Джикия выступил за возвращение системы "весна-осень"
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия предложил свой вариант возобновления чемпионата России после паузы, связанной с активным распространением COVID-19.
Фото: РГ
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