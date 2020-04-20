Кержаков назвал лучшего нападающего РПЛ

Экс-форвард петербургского "Зенита" и сборной России Александр Кержаков выразил мнение, что нападающий "Сочи" Александр Кокорин на данный момент является лучшим форвардом чемпионата России.
Фото: Чемпионат
— Для меня Кокорин — сильнейший. У Александра есть скорость, в том числе и скорость принятия решений. Техника заложена еще на базовом уровне. Многим футболистам нужно предпринимать усилия, чтобы найти правильное решение. У Кокорина это на подсознательном уровне. Он не тратит не только лишнего времени, но и лишней энергии, - приводит слова Кержакова Спорт уик-энд.

29-летний Кокорин играет в "Сочи" на правах полугодичной аренды из "Зенита". В нынешнем сезоне чемпионата России форвард забил три гола и отдал две голевые передачи в четырех матчах.

Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. Всего в стране 47 121 случай заражения. 3 446 человек выздоровело, 405 - умерло.


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Теги: Кержаков Кокорин Сочи
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