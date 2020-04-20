— Я за любое решение, уже хочется играть, бегать. Думаю, чемпионат точно продолжится. По примеру бельгийцев мы не пойдем. Наверное, подождем, как поступят в ведущих лигах — там, видимо, как раз к лету сезон и начнется, но без зрителей. Я где-то читал, что у нас три варианта. Один из них — 4 июня провести матч "Шинник" — "Урал", но вряд ли это случится. Полагаю, начнем в июле и будем играть через три дня.
Когда еще было непонятно, остановят чемпионат или нет, мы с Годзюром начали следить за информацией по заражению, очагам. Каждый день стабильно становилось на 10 процентов больше, - приводит слова Панюкова СЭ.
Андрей Панюков выступает за "Урал" с 2018-го года, перейдя из "Зенита" сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. За его переход "Урал" заплатил 300 тысяч евро. В РПЛ 2019/20 Панюков забил 4 гола и отдал одну результативную передачу в 17-ти матчах за "Урал".
Екатеринбуржцы занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 25 очков.
Чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. В России известно о 52 763 случаях заболевания (5 642 за последние сутки), 3 873 человека выздоровело, 456 умерло.
Панюков - о возобновлении РПЛ: я за любое решение, уже хочется играть, бегать
Нападающий екатеринбургского "Урала" Андрей Панюков выразил мнение о потенциальном возобновлении чемпионата России без зрителей.
Фото: Спорт день за днем
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