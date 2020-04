"Научился готовить пиццу, сделал кулич". Ребров - о том, чем занимается на карантине

View this post on Instagram

?Как часто я слышу обращение к себе: «дед». Мои одноклубники запустили это прозвище, а друзья и болельщики с радостью подхватили. И вот мы с @eshchenko.andrey постоянно слышим это со всех сторон. Думая об этом, мои мысли увели меня к рассуждениям о пенсии? Выглядит ли она именно так? Ходьба со шведскими палками, вечерком чаёк с вареньем, и погружения в мысли и воспоминания о былом... и наступает ли она для меня сейчас?! Конечно нет. Думаю мы сами выбираем свой путь как сейчас, так и в предпенсионном и пенсионном возрасте. Ну а принимаемая нами как данность ситуация с карантином-лишь еще один повод для развития, для взгляда на существующие вещи с другой стороны, под другим углом. Это время дано нам для того , чтобы остановиться, посмотреть на себя, своих родных, побыть с ними, посвятить время себе. Я не знаю о том, когда и как все это закончится, но мне становится страшно, что это действительно происходит в нашем мире здесь и сейчас, как будто в кино. ?Анализирую свои три недели самоизоляции и вспоминаю сколько успел всего сделать. Занялся английским он-лайн, научился делать домашнюю пиццу, сделал кулич и Пасху, наконец-то навёл порядок в документах, придумываю и делаю тренировки для своих детей, выполняю тренировки от тренера, вместе с женой начал заниматься йогой, ходить в посёлке (соблюдая все меры безопасности) со шведскими палками, да даже домашние дела, который 2 года, как откладывал-и те сделал! И что? Дальше «пенсионные» посиделки на скамеечке? Как бы не так!? Есть еще миллион дел, занятий и практик, с помощью которых можно развить себя и помочь окружающим. И я призываю всех вас не сидеть на попе ровно, не проводить время исключительно за игровой приставкой или просмотром ТВ. Ведь карантин закончится и то, какими мы выйдем после него—уставшими и деградировавшими или с новыми знаниями и силами—зависит только от нас. ?Я перечислил далеко не все, чем был занят. Для кого-то этот список будет крайне мал, кому-то может показаться невыполнимым. Не так важно, сделали вы больше или меньше. Главное—двигайтесь, не сидите на месте. Ну, а в комментариях я попрошу вас поделиться, чем вы занимаетесь на самоизоляции. Чему научились и что для себя открыли?